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Dünyanın en uzun süre aç kalan insanı: Angus Barbieri tam 382 gün aç kaldı!

Aç kalarak zayıflama tarih boyunca sık sık uygulanan bir yöntemdir. Ancak uzun süreli açlık birçok uzman tarafından desteklenmiyor. Dünyanın en uzun süre açlığını yaşayan Angus Barbieri, 1965 yılında 207 kiloydu, kilo vermeyi kafasına koyan Barbieri o dönem doktorların önerdiği ilginç bir diyet programını kabul etti.

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  • Dünyanın en uzun süre aç kalan insanı: Angus Barbieri tam 382 gün aç kaldı!

    SADECE VİTAMİN VE SIVI ALDI

    1965 yılında 27 yaşında İskoçyalı Angus Barbieri, aşırı kilolarından şikayetçi olduğu için Dundee Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Başvurduğu sırada Barbieri 207 kiloydu. Doktorlarından da aldığı tavsiye üzerine hızla kilo verebilmesi için 40 günden az açlığı kapsayan bir diyete başladı.
  • Dünyanın en uzun süre aç kalan insanı: Angus Barbieri tam 382 gün aç kaldı!

    40 gün boyunca kilo verdiğini gören Angus Barbieri, bu açlığa devam etmek istediğini ve ideal kilosu 82'ye gelen kadar istekli olduğunu bildirdi. Doktorlar, Barbieri'nin bu isteğini sürekli gözlem altında olması koşulunda kabul etti.
  • Dünyanın en uzun süre aç kalan insanı: Angus Barbieri tam 382 gün aç kaldı!

    YÖNTEM İLERLEYEN DÖNEMLERDE UYGULANMADI

    Barbieri açlığı boyunca çoğu zaman evde kaldı. Kalan zamanında ise hastaneye gitti ve doktorların gerekli gördüğü testleri yaptırdı. Doktorlar Barbieri sürekli gözlem altında tuttu. Çünkü bu tarz uzun süreli açlık diyetlerinde belgelenmiş birden çok açlıktan ölüm vakası vardı.

    Bu ölüm vakaları Barbieri gibi kilo vermeye çalışırken gerçekleşmişti. Açlık sırasında 2 kişi kalp yetmezliğinden, bir kişi ince bağırsak tıkanıklığından, 2 kişi de açlığın bitiminden sonra tekrar beslenme (re-feeding) sendromundan hayatını kaybetmişti. 
  • Dünyanın en uzun süre aç kalan insanı: Angus Barbieri tam 382 gün aç kaldı!

    82 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

    İlerleyen dönemlerde doktorların tavsiyesi ile Barbieri, çeşitli vitamin ve sodyum, potasyum takviyeleri kullandı. Bu dönemde maden suyu, şekersiz çay, kahve gibi kalori içermeyen sıvıları tüketti. Barbieri'nin kan şekeri iyice düştü ve sadece 37 ile 48 gün arasında 1 kez dışkı yapabiliyordu.

    Ancak bu durum uzun süre devam edip metabolizma hızı yavaşlığa alıştığında herhangi bir olumsuz etki yaratmadı. 11 Temmuz 1966 yılında Angus Barbieri, 125 kilo verdi ve 82 kilo ile açlığını tamamladı. 

     
  • Dünyanın en uzun süre aç kalan insanı: Angus Barbieri tam 382 gün aç kaldı!

    382 GÜN SONUNDA BİR DİLİM EKMEK, YUMURTA VE KAHVE İLE KAHVALTI YAPTI

    382 günlük açlığının ardından bir dilim yağlı ekmek, bir haşlanmış yumurta ve bir fincan kahve ile kahvaltı yaptı. Barbieri yemeğinden çok zevk aldığını ve çok tok olduğunu belirtti.

    O dönemde bu konuyla ilgili araştırmacılar çalışma yayınladı. Bu çalışmaya göre  117 günlük bir açlık süresi obezite için etkili bir tedaviydi. Fakat, bu araştırmaya tabi tutulan insanların bir kısmı bu süreyi tamamlayabildi. Yeniden yeme dönemlerinde ise ölümler meydana geldi.

    1970'li yıllarda bu yöntemin ölüm oranını artırdığına karar verildi ve uygulanmaktan vazgeçildi.

    Kaynak: The Telegraph

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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