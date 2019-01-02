Dünyanın en yakışıklı 100 ünlüsü belli oldu!

TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de binlerce kişi arasından dünyanın en yakışıklı ünlülerini seçti. Game of Thrones ile adını duyuran, Aquaman filminin yıldız oyuncusu Jason Momoa, en yakışıklı 100 erkek listesinin zirvesindeki isim oldu