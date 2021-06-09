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Dünyanın en yaşanabilir şehri: Auckland birinci sırada

Economist Intelligence Unit raporuna göre, dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında Auckland birinci sıraya yerleşti. En az yaşanabilir şehirler sırasında birinci ise Venezuela’nın başkenti Caracas.

Dünyanın en yaşanabilir şehri: Auckland birinci sırada
Dünyanın en yaşanabilir şehri: Auckland
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HABERTURK.COM

Listenin ilk sırasına yerleşen Yeni Zelanda’nın en metropol şehirlerinden olan Auckland’ın bu başarısı büyük ölçüde Covid-19 salgınıyla mücadeledeki rolüyle ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Listenin ikinci ise Japonya'nın Osaka şehri ve Avustralya'nın Adelaide şehri. Geçen sene yaşanabilirlik sırasında ilk 10’da olan olan Viyana, bu sene sıralamanın üst kısmına yerleşemedi.

Ada ülkesi Yeni Zelanda’nın hem coğrafi konumu hem de Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve hükûmetinin pandemi yönetimi, erken alınan önlemler nedeniyle uzun süredir takdir ediliyor. Yeni Zelanda halihazırda bir yıldır süredir kapalı kalan sınırları tekrar açmak istiyor.

PANDEMİ ÖNCESİ BENZER YAŞAM TARZINA DÖNÜŞ

Guardian’ın aktardığı habere göre EUI verilerinin, ‘‘Yeni Zelanda'nın sert karantinası, toplumlarının yeniden açılmasına ve Auckland ve Wellington gibi şehirlerin vatandaşlarının pandemi öncesi yaşama benzeyen bir yaşam tarzının keyfini çıkarmasına izin verdiğine" işaret ettiğini söylüyor.

EUI, PANDEMİ KÜRESEL YAŞANABİLİRLİĞE AĞIR HASAR VERDİ

Economist Intelligence Unit, aynı zamanda pandeminin küresel yaşanabilirlik olgusuna ağır bir hasar verdiğini söyledi. Bu seneki sıralamada ölçütlerden biri ise salgın yönetimi.

YAŞANABİLİRLİK NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Economist’in yaşanabilirlik sıralaması bu sene yıkıcı küresel pandemiyi hesaba katarak bir ölçüm yaptı. Dünya çapında 140 şehri inceleyen araştırma 30’dan fazla niceliksel ve niteliksel dinamikleri hesaba katıyor. Bunların arasında: sağlık, kültür, çevre ve eğitim, istikrar ve altyapı gibi unsurlar var. Guardian ve T24'ün rapordan aktardığı sıralamalar ise şu şekilde:

DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

  • Auckland-Yeni Zelanda
  • Osaka-Japonya
  • Adelaide-Avustralya
  • Wellington-Yeni Zelanda
  • Tokyo-Japonya
  • Perth-Avustralya
  • Zürih- İsviçre
  • Cenevre-İsviçre
  • Melbourne-Avustralya
  • Brisbane-Avustralya

DÜNYANIN EN AZ YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

  • Caracas-Venezuela
  • Douala-Kamerun
  • Harare-Zimbabwe
  • Karachi-Pakistan
  • Trablus-Libya
  • Cezayir-Cezayir
  • Dhaka- Bangladeş
  • Port Moresby-Papua Yeni Gine
  • Lagos-Nijerya
  • Şam-Suriye

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