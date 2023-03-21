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Dursun Özbek: Sinsi oyunlara rağmen adaleti getireceğiz

Galatasaray Kulübü, hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamaları...

Dursun Özbek: Sinsi oyunlara rağmen adaleti getireceğiz

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'deki tartışılan hakem kararlarının ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

''LALE ORTA HAKEM YORUMCULARINA BASKI YAPMIŞTIR''

''Son günlerdeki gelişmeler yüzünden bu basın toplantısını yapma kararı aldık. Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler, yorumlar, bütün bir sezona ışık tutmaktadır. MHK Başkanı Lale Orta, hakem yorumcularına baskı yapmıştır. TFF'den kimse yorum yapmamış ve sessiz kalmışlardır. Demek Sayın Lale Orta'nın yanı sıra TFF de aynı fikirdedir. Sayın Lale Orta, onların sözcülüğüne soyunmuştur. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz.''

''BİR KİŞİ HEM SAVCI HEM DE HAKİM OLAMAZ''

''Olayı Konya'da öğrendim, bunun inanılmaz bir şey olduğumu ve gerçek olmadığını düşündük. MHK'nın görev ve yetkileri bellidir. Görevleri arasında yayıncı kuruluşa veya herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı olmadan, VAR videosu dışarıya çıkarılmıştır. Demek ki gösterilmeyen veya gösterilmesi gereken görüntüler var. MHK Başkanı istediği gibi karar veriyor, istediği görüntüleri ekrana getiriyor. Bir kişi hem savcı, hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcı, hem de hakim olma rolüne soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Yayıncı kuruluşa 300 sayfa müracaatla gittik, haklarımızı savunmaya çalıştık.''

''DELİLLER HERKESE AÇIK OLMALI''

''Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Demek bazı görüntüler yayınlanabilir, bazılarının ise yayınlanmaması lazım! Bunun inisiyatifi de MHK Başkanı'nda! Deliller herkese açık olmalı, herkes hakkını arama mecburiyetindedir. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine, durumu normalleştirmeye çalışarak, daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımışız oluruz. Adaletten vazgeçerseniz, tarafsızlığınıza kaybedersiniz.''

''NEDEN VE KİMDEN ÇEKİNİYORSUNUZ''

''MHK en tarafsız olması gereken kurumlardan biridir. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği TV programıyla ilgili bir görevli arkadaşımız istifa etti. Sayın Lale Orta ise EYT'den istifa ettiğini söyledi. İstifa kararı, o programla aynı ana gelmiş! Birilerinin akıyla alay etmeye kalkmayın. Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor. Kimse bunun acemice bir hata olduğunu söyleyemez! TFF neden hala sessizliğini kuruyor. Tüm ülkenin hem fikir olduğu yanlışlıkla ilgili TFF neden susuyor? Neden ve kimden çekiniyorsunuz?''

''TUZ KOKTU!''

''Bütün bir sezona ışık tutacak olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama getirmek zorunda kalıyor. Sayın Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu arkadaşları; neden çekiniyorsunuz? Adalet herkes için var. Adaleti herkes için sağlayamazsak, işte böyle birileri adaleti kendi için düzenlemeye kalkar. Tuz koktu! Bu plan için detaylı bir şekilde çalışılıyor! Leo Dubois'e yapılan pozisyonda kırmızı verilmiyor, faulü yapan da kırmızı olduğunu söylüyor. Hakemler ve VAR görmüyor. Rakibimizin maçında da aynı hareket yapılıyor ama gereken kart gösterilmiyor.''

''ANLAŞILMASI ZOR, GARİP GÖRÜNTÜLER VAR''

''Anlaşılması zor, garip görüntüler var. Hakem elini kırmızıya götürüp, birden vazgeçiyor. Böyle bir şeye nasıl müsaade edilir. Bu konu daha önce TFF ile yaptığımız toplantılarda gündeme geldi. Kırmızı kart gösterilmesi gereken pozisyonda, hakemin hareketi de o yönde... Kim müdahale ediyor ve hakemin hareketi değişiyor? Yan hakemim mi, VAR mı? Kimse anlamış değil. Milot Rashica'ya yapılan hareketin aynısı Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı. Sivas maçındaki pozisyonu dillerine dolamışlar, oradan mağduriyet çıkarma peşindeler! Gol yedik ama o maçı kazandığımızı herkes unutmuş! Kimse bu kırmızı kartı konuşmasın istiyorlar.''

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