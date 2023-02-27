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Haberler Yaşam Duvardaki Yağ Lekesini Çıkaran Yöntemler: Duvardaki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?
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Duvardaki yağ lekesini çıkaran yöntemler: Duvardaki yağ lekesi nasıl çıkar?

Her ne kadar dikkatli davranılsa da mutfakta bulunmakta olan duvarlara yağ lekesinin sıçramakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu lekeler zaman zaman kötü bir görünüm oluşturabilmektedir. Burada bulunmakta olan lekelerin giderilmesi için ilk olarak duvarın yapısına uygun olan bir temizleyici tercih edilmesi gerekli görülmektedir.

Duvardaki Yağ Lekesini Çıkaran Yöntemler: Duvardaki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?
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Duvardaki Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Bir lekeye ne kadar erken müdahale edilir ise sonucuna da bir o kadar kısa süre içerisinde ulaşılmaktadır. Bulaşık deterjanının kullanılmakta olan oldukça iyi bir yağ çözücü görevinin bulunduğunun bilinmesi gerekmektedir. Bir miktar suyun içerisine konulmakta olan ve çözdürülen bulaşık deterjanı ve bununla birlikte bulaşık süngerinin sert tarafının kullanılması önerilmektedir. Bu kısım duvara temizlenmekte ve daha temiz bir görünüm oluşmasına olanak sağlanmaktadır. Pek çok kişi tarafından kullanılmakta olan bu yöntem sayesinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilmekte olduğu gözlemlenmektedir.

Duvarda bulunan yağ lekelerinin oluşturduğu olumsuz görüntülere ilk zamanlarda müdahale edilmesi lekelerin daha kola ve hızlı bir şekilde çıkmasına da olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bu lekelerin uzun süre boyunca bekletilmeden müdahalesinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Duvara Sıçramış Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Duvarda bulunmakta olan yağ lekelerinin pek çok kadını rahatsız etmekte olduğu bilinmektedir. Her ne kadar dikkatli hareket edilmekte olsa da yemek yapma esnasında yağlar etrafa sıçramaktadır. Bu nedenle de duvarda sıkça yağ lekesi meydana gelmektedir. Bu durumun giderilmesi için de duvara sıçramış yağ lekesi nasıl çıkar sorusu sıkça merak edilmektedir. Duvarda bulunan yağ lekesinin giderilmesine yaramakta olan yöntemlerden bir tanesinin de bulaşık deterjanı olduğu bilinmektedir. Bulaşık deterjanı ve suyun karıştırılmasının ardından bölgeye uygulanması oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır.

Sıkça kullanılmakta olan bulaşık deterjanı yönteminde duvara hassas ve nazik hareketler uygulanması ve duvarın zarar görmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra duvarda uzun süredir bulunmakta olan lekeler ise saç spreyi kullanımı ile giderilebilmektedir. Yağlanmış olan kısma saç spreyi sıkılması ve ardından beklenmesi gerekmektedir. Sonrasında ise ıslak bir bez ile temizlenmesi önerilmektedir. Böylelikle çok daha temiz bir sonuç elde edilmektedir.

Duvara Sıçrayan Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Önerilmekte olan farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan birinin ise beyaz sirke kullanımı olduğu bilinmektedir. Temizliğin daha kusursuz bir şekilde yapılmasına imkân sağlamaktadır. Spreyli bir kutuya beyaz sirke konulması ve ardından duvara sıkılması önerilmektedir. Bu sayede temizlik daha kolay bir hale gelmektedir.

Geniş bir alana yayılmış olan lekelerde bölgenin bir bez ile temizlenmesi de gerekli görülmektedir. Ilık suyun içerisine karbonat eklenip silme işleminin yapılması da oldukça etkili olan bir yöntemdir. Duvara sıçrayan yağ lekesi nasıl çıkar sorusuna farklı yöntemler ile farklı cevaplar verilebilmektedir.

Duvarda Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Çeşitli yöntemlerin kullanılması ile birlikte duvarda yer almakta olan yağ lekelerinin giderilmekte olduğu gözlemlenmektedir. Duvarda yer almakta olan lekelerin eski ya da yeni olmasına bağlı olarak farklı yöntemler kullanılabilmekte ve lekeler giderilebilmektedir. Oldukça etkili olan pek çok farklı yöntem olduğu söylenebilmektedir. Kişinin kendi mutfağında bulunmakta olan yağ lekelerine bağlı olarak farklı yöntemler tercih edebilmekte oldukları söylenebilmektedir. Bu sayede ise daha temiz bir mutfak duvarı elde edilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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