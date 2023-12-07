Haberler Yaşam Duygusal zekaya sahip olduğunuzu gösteren 8 işaret

Duygusal zekâya sahip olduğunuzu gösteren 8 işaret Duygusal zekâ; kişinin hem kendi hem de çevresindeki duyguları anlamaya dair birtakım yetenekleri kapsayan bir zekâ türüdür. Bu zeka türüne sahip insanların belli başlı özellikleri vardır. Habertürk Giriş: 07.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:57 facebook

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ALGILAMA Bazen art arda gelen duygular ve durumlar nedeniyle kişi neyi, neden hissettiğini anlayamaz ancak bu zekâ türünde kişi; duygularının ardında yatan gerçek şeyi bilir. Başına gelen bir olayda, onu asıl kızdıran sebebin farkında olur.

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ANLATIM GÜCÜ Empati ve öz farkındalık duygusal zekânın keskin özellikleri arasındadır ancak işin tüm kilit noktası; bu duyguları dışarı aktarmaktır. Bu zekâ türüne sahip bireyler kendilerini çok iyi ifade eder.