Duygusal zekâya sahip olduğunuzu gösteren 8 işaret
Duygusal zekâ; kişinin hem kendi hem de çevresindeki duyguları anlamaya dair birtakım yetenekleri kapsayan bir zekâ türüdür. Bu zeka türüne sahip insanların belli başlı özellikleri vardır.
ALGILAMA
Bazen art arda gelen duygular ve durumlar nedeniyle kişi neyi, neden hissettiğini anlayamaz ancak bu zekâ türünde kişi; duygularının ardında yatan gerçek şeyi bilir. Başına gelen bir olayda, onu asıl kızdıran sebebin farkında olur.
ANLATIM GÜCÜ
Empati ve öz farkındalık duygusal zekânın keskin özellikleri arasındadır ancak işin tüm kilit noktası; bu duyguları dışarı aktarmaktır. Bu zekâ türüne sahip bireyler kendilerini çok iyi ifade eder.
SOSYAL BECERİLER
Bu zekâ türüne ait insanların güçlü sosyal becerileri vardır. İnsanlarla etkili bir şekilde başa çıkmayı bildikleri için sağlıklı ve başarılı bağlar kurarlar.
Bu ustalıkları onlara çevresinde bir saygı kazandırır bu yüzden genelde toplum tarafından sözü dinlenen ve otorite kişiler olarak bilinirler. Lider özelliklerinin yanı sıra iyi de birer takım oyuncusudurlar.
EMPATİ
Diğer insanların duygularını anlama yeteneği olan empati, duygusal açıdan güçlü olan kişilerin en büyük özelliklerinden biridir.
MOTİVASYON
Duygusal zekâsı yüksek insanlar hedeflerine ulaşmak için içsel bir motivasyona sahiptir. Uzun vadeli başarıya ulaşmak için davranışlarını ve duygularını yönetebilirler.
KİŞİSEL FARKINDALIK
Duygusal zekâsı yüksek olan kişiler, duygularının farkındadır; ruh hallerini ve hislerini tanıma yeteneğine sahiptir ayrıca diğer insanların onları nasıl etkilediğini de iyi bilirler. Kişi kendisini dışarıdan izleyebildiği objektif bir göze sahiptir.
ÖZ DİSİPLİN
Duygusal açıdan zeki insanlar, duygularına göre hareket etmeden önce düşünür. Nasıl hissettikleriyle uyum içindedirler ancak duygularının, hayatlarını yönetmesine izin vermezler.
Duygusal açıdan değişken durumlarda bile çatışma karşısında durumu anlayabilir ve çözmek için etkili bir şekilde çalışabilirler.
KABULLENME
Duygusal zekâya sahip bireyler hatalarını kabul etmekten ve özür dilemekten çekinmezler. Özür dilemek; empati, kişisel farkındalık, cesaret, güven ve olgunluk gerektirir. Kabul etmesi zor bir süreç olsa da onlar için bir zayıflık değil, kişisel gücün bir işaretidir.
Kaynak: Very Well Mind