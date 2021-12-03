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Düzce'de Roma dönemine ait heykel başı bulundu

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu düşünülen heykel başına rastlandı

Düzce'de Roma dönemine ait heykel başı bulundu
AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışmaları 60 personel ve 6 arkeologla devam ediyor.

AA'nın haberine göre çalışmalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yarım heykel başı bulundu.

Titizlikle çıkarılan heykel başı temizlendikten sonra Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Devam eden kazılarda heykelin diğer parçalarının da gün yüzüne çıkarılması öngörülüyor.

"KONURALP BURAM BURAM TARİH KOKUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, heykelinin büyük bir tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.

Özlü, "Düzce Konuralp Antik Kenti'nden adeta tarih fışkırarak bizi ve tarihçileri şaşırtmaya devam ediyor. Bunun son örneği gün yüzüne çıkarılan heykel başı oldu. Çok kısa bir zaman diliminde Konuralp Antik Kent tiyatro kazı alanında büyük bir ilerleme kaydettik. Her geçen gün geçmişin izleri gün ışığına çıkıyor. Konuralp buram buram tarih kokuyor" ifadelerini kullandı.

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