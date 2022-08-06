"Floral ve mitolojik öğelerle bezeli bloklardan en çok dikkati çeken ise üzerinde mitolojide Tanrıça Artemis'i kızdırarak, kendi köpekleri ile öldürülen avcı Akteon (Actaeon) oldu. Üç köpekle tanınmaz hale getirilen Akteon, bitkisel bezemelerle süslenmiş bloğun en üstünde yer alıyor.