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        Dereye uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi kurtarıldı, evcil köpek öldü

         DÜZCE'de,sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçak hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçtaki evcil köpek öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 00:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:10
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        Dereye uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi kurtarıldı, evcil köpek öldü
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         DÜZCE'de,sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçak hafif ticari araçtaki 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, araçtaki evcil köpek öldü.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Koçyazı Mahallesi 2397 Sokak üzerinde meydana geldi. Karaca Kavşağı istikametine ilerleyen Abbas Musa Öztürk yönetimindeki 67 LA 745 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karaca Deresi´ne uçtu. Dereye uçan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi, ihbarla kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiden yaralanan olmazken, araçta bulunan şivava cinsi evcil köpek ise öldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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