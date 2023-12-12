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        Düzce'de hastanede rehine kurtarma tatbikatı

        Düzce'de polis ekipleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 18:25 Güncelleme: 12.12.2023 - 18:25
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        Düzce'de hastanede rehine kurtarma tatbikatı
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        Düzce'de polis ekipleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

        Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, senaryo gereği Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir şüphelinin hastane personelini rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirerek rehineyi kurtardı.

        Tatbikatı hastaneye gelen vatandaşların heyecanla izlediği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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