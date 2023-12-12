Düzce'de hastanede rehine kurtarma tatbikatı

Düzce'de polis ekipleri, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, senaryo gereği Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde bir şüphelinin hastane personelini rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler şüpheliyi etkisiz hale getirerek rehineyi kurtardı.

Tatbikatı hastaneye gelen vatandaşların heyecanla izlediği görüldü.

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