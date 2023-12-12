MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca istifa etti! Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti! Hakem Halil Umut Meler ve ailesinden özür dileyen Koca, açıklamasında "Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey, kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir" ifadelerini kullandı

Süper Lig'de dün oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti!

Faruk Koca'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum. Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey, kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir.

REKLAM Spor sahaları centilmen müsabakanın mekanı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fair-playe gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir. MKE Ankaragücü Başkanlığına geldiğim günden bugüne her zaman bu yönde yapıcı inisiyatifler almış biri olarak, tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim.

Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay, başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder. Aynı zamanda, benim sebep olduğum bu vahim olay dolayısıyla Türkiye futbolunun yapısal sorunlarının da daha gerçekçi bir şekilde konuşulmasını temenni ediyorum.

Bu vesile ile tekrar özellikle Ankaragücü taraftarları olmak üzere üzdüğüm herkesten özür diliyorum. Gerek başında bulunduğum kulübümün, gerek futbol camiasının, gerekse de ülkemizin böyle bir olay ve görüntü ile anılmasından derin üzüntü duyduğumun bilinmesini isterim. Saygılarımla"

KULÜP GECE SAATLERİNDE ÖZÜR AÇIKLAMASI YAPMIŞTI MKE Ankaragücü kulübü dün yaşanan saldırı nedeniyle spor camiasından özür dilemişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "MKE Ankaragücü Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadı'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." denildi. İKİ KİŞİYLE BİRLİKTE TUTUKLANDI MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten maçın ardından saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Saldırının ardından altı kişi gözaltına alınırken Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. Marka değerine yumruk! Haberi Görüntüle Türk spor kulüpleri borsada eriyor! Haberi Görüntüle FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı! Haberi Görüntüle "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi" Haberi Görüntüle Faruk Koca tutuklandı! Haberi Görüntüle Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te Haberi Görüntüle Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı Haberi Görüntüle