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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç olay! İkisi de çocuk!

        Kayresi'de korkunç olay! Ölen 12 yaşında, zanlı 13 yaşında

        Kayseri'de çocukların kavgası feci bitti. 12 yaşındaki Hürkan Samet Durmaz, tartıştığı arkadaşı 13 yaşındaki T.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 12.12.2023 - 17:15
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        Kayseri'de Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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        Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi.

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        Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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        Bu sırada T.Ş. Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

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        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Kaçan zanlı T.Ş., polis tarafından gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika haberleri kayseri
        #melikgazi ilçesi
        #çocuk
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