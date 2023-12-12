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        Düzce fındık ihracatında en yüksek seviyeye kasım ayında ulaştı

        Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iç fındık ihracatı yapılan Düzce'den, kasım ayında 1909 tonla yılın en yüksek dış satımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 12.12.2023 - 14:54
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        Düzce fındık ihracatında en yüksek seviyeye kasım ayında ulaştı
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        Avrupa Birliği (AB) ülkelerine iç fındık ihracatı yapılan Düzce'den, kasım ayında 1909 tonla yılın en yüksek dış satımı gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tarımsal faaliyet verilerinin paylaşıldığı açıklamada, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-kasım aylarındaki ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

        Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun şekilde işlem gördüğü aktarılan açıklamada, geçen yıl 16 bin 338 ton fındık dış satımının yapıldığı ifade edildi.

        Bu yıl ocakta 489, şubatta 265, martta 421, nisanda 255, mayısta 603, haziranda 487, temmuzda 534, ağustosta 424, eylülde 1172, ekimde 933 ve kasımda 1909 ton olmak üzere 7 bin 492 ton işlenmiş iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirilen açıklamada, gelecek sezon için bahçelerdeki hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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