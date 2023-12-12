Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde plastik granül yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Murat Işık idaresindeki 76 AAR 550 plakalı plastik granül yüklü tır, Gölyaka gişelerine 1,5 kilometre kala refüjü çevreleyen bariyerlere çarparak devrildi.

Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan plastik granül otoyola döküldü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Işık, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer yandan Karayolları ekipleri otoyolun 2 şeridini dubalarla çevirerek ulaşıma kapattı.

Tek şeritten trafiğin aktığı bölgeye tırın ve dökülen malzemelerin kaldırılması için iş makinesi ve vinç sevk edildi.