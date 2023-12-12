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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde plastik granül yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:16
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        Anadolu Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde plastik granül yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Murat Işık idaresindeki 76 AAR 550 plakalı plastik granül yüklü tır, Gölyaka gişelerine 1,5 kilometre kala refüjü çevreleyen bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan plastik granül otoyola döküldü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Işık, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Diğer yandan Karayolları ekipleri otoyolun 2 şeridini dubalarla çevirerek ulaşıma kapattı.

        Tek şeritten trafiğin aktığı bölgeye tırın ve dökülen malzemelerin kaldırılması için iş makinesi ve vinç sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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