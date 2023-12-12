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        TIR devrildi; Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı

        DÜZCE'deplastik granül yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada şoför yaralanırken, yola saçılan malzeme nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:20
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        TIR devrildi; Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı
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        DÜZCE'deplastik granül yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada şoför yaralanırken, yola saçılan malzeme nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Murat Işık idaresindeki 76 AAR 550 plakalı plastik granül yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesindeki malzemeler otoyola döküldü. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Işık sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada yola saçılan malzeme nedeniyle Karayolları ekipleri, otoyolun İstanbul istikametini 2 şeritli olarak trafiğe kapattı. Tek şeritten trafiğin verildiği yolda, TIR'ın ve dökülen malzemelerin kaldırılması için çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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