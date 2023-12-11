Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de ağıla giren sahipsiz köpekler, 3 küçükbaş hayvanı telef etti

        Düzce'de ağıla giren sahipsiz köpeklerin 3 küçükbaş hayvanı telef ettiği görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de ağıla giren sahipsiz köpekler, 3 küçükbaş hayvanı telef etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de ağıla giren sahipsiz köpeklerin 3 küçükbaş hayvanı telef ettiği görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İl merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Doğanlı köyünde besicilik yapan Yahya Caklı'nın ağılına sabaha karşı sahipsiz köpekler girdi.

        Ağıldan çıkardıkları 3 küçükbaş hayvanı telef eden köpeklerin saldırısı, Caklı'nın evinin önünde bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Caklı, AA muhabirine, köpeklerin sabaha karşı saat 05.00 sıralarında ağıla girdiğini belirterek, "Hayvanlarımdan 2'si yüklüydü, doğurmak üzereydiler, diğeri de koçtu. Ağılın dışına çıkarıp, parçalayarak telef etmişler." ifadelerini kullandı.

        Muncurlu köyünde yaşayan Tuğrul Gündoğan ise son zamanlarda 2 köyde ağıl ve ahırlara sahipsiz hayvanların saldırılarının arttığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        O saldırgan yakalandı: İşte ilk ifadesi!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Düzce'de çatıda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
        Düzce'de çatıda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
        Akçakoca'da meydana gelen heyelanda iki iki koy yolu kapandı
        Akçakoca'da meydana gelen heyelanda iki iki koy yolu kapandı
        Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor
        Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor
        Akçakoca'da kuvvetli rüzgarla yükselen dalgalar rıhtım duvarına zarar verdi
        Akçakoca'da kuvvetli rüzgarla yükselen dalgalar rıhtım duvarına zarar verdi
        Düzce'de sağanak taşkına yol açtı
        Düzce'de sağanak taşkına yol açtı
        Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı
        Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı