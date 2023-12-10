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        Düzce'de sağanak taşkına yol açtı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı, Değirmentepe köyüne ulaşımı sağlayan geçici köprü yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 01:49 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:50
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        Düzce'de sağanak taşkına yol açtı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı, Değirmentepe köyüne ulaşımı sağlayan geçici köprü yıkıldı.

        İlçede etkili olana sağanak Aksu Deresi'nin taşmasına yol açtı.

        Taşkın nedeniyle Açma, Esen ve Yazıpınar mahallelerinde bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

        Gölyaka ve çevre ilçe belediyelerinden bölgeye gelen ekipler, vidanjörlerle su tahliye çalışması başlattı.

        İlçede tarım arazilerinin de taşkından zarar gördüğü öğrenildi.

        Diğer yandan, Aksu Deresi üzerine yapılan ve Değirmentepe köyüne ulaşım sağlayan geçici köprü sulara kapıldı.

        Elektrik direklerinin de zarar gördüğü köyde elektrik kesintileri yaşanıyor.

        İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de köyün geçiş güzergahına emniyet şeridi çekerek olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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