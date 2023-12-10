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        Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı

        Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 00:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 00:58
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        Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı
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        Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Emirhan Sağlam idaresindeki 81 EZ 707 plakalı otomobil, Hacıdayı mevkisinde bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle arka lastiklerinden biri yerinden çıkan otomobil, yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra durdu.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücünün vücudunda herhangi bir yaraya rastlamadı.

        Öte yandan, polis ekipleri, bir süre el feneriyle otomobilden fırlayan lastiği aradı ancak sonuç alınamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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