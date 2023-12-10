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        Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor

        Düzce'de etkili olan sağanağın ardından Akçakoca ilçesine bağlı Yenice ve Esmahanım köylerine ulaşım sağlayan yolda heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:03 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:03
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        Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor
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        Düzce'de etkili olan sağanağın ardından Akçakoca ilçesine bağlı Yenice ve Esmahanım köylerine ulaşım sağlayan yolda heyelan meydana geldi.

        Sağanak, Akçakoca ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan Yenice ve Esmahanım köylerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

        İki köy arasında ulaşımı sağlayan yolun yaklaşık 100 metrelik kısmı, sağanağın ardından yamaçlardaki toprak kayması sonucu çöktü.

        Toprak kayması nedeniyle Sefer Şahin'in evinin bahçesinde garaj ve depo olarak kullanılan bölüm de zarar gördü.

        Yenice Köyü Muhtarı Murat Berber, gazetecilere, bölgede 2019'da yaşanan sel felaketinin ardından ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Gece saatlerinde baya yağmur yağdı, toprak ve yol komple çöktü. Hatta sabah geldiğimde toprağın baya kaydığını gördüm. Şu an Yenice ile Esmahanım köyleri arası tamamen ulaşıma kapalı." dedi.

        Gerekli kurumlarla iletişime geçtiklerini anlatan Berber, yetkililerin bölgede hemen çalışmalara başlanacağını söylediklerini aktardı.

        Heyelanda evinin garaj ve depo olarak kullanılan kısmı zarar gören Sefer Şahin de bölgede fay hattı geçmiş gibi bir görüntü oluştuğuna dikkati çekerek, bahçeyi çevreleyen istinat duvarının yıkılma anında büyük gürültüyle irkildiklerini söyledi.

        Şahin, garajdan ancak traktörünü çıkarabildiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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