Düzce'de çatıda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

Düzce'de bir binanın çatısında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı binanın çatısından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, merdivenli araçla ulaştıkları çatıda 3 kedi yavrusunu bitkin halde buldu.

Ekipler tarafından çatıdan indirilen kediler, Veteriner işleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Kedilerin, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedaviye alındığı öğrenildi.

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