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        Düzce'de çatıda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı

        Düzce'de bir binanın çatısında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:55 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:09
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        Düzce'de çatıda mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
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        Düzce'de bir binanın çatısında mahsur kalan 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı binanın çatısından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Bölgeye gelen ekipler, merdivenli araçla ulaştıkları çatıda 3 kedi yavrusunu bitkin halde buldu.

        Ekipler tarafından çatıdan indirilen kediler, Veteriner işleri Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kedilerin, Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde tedaviye alındığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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