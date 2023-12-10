Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Akçakoca'da meydana gelen heyelanda iki iki koy yolu kapandı

         DÜZCE´deetkiliolan sağanak yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde heyelan meydana geldi. İki köyün ilçe ile bağlantısını oluşturan yolda meydana gelen heyelanda Sefer Şahin´in evinin yanında bulunan garajı yıkılırken, traktörü enkaz altında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 10.12.2023 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçakoca'da meydana gelen heyelanda iki iki koy yolu kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

         DÜZCE´deetkiliolan sağanak yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde heyelan meydana geldi. İki köyün ilçe ile bağlantısını oluşturan yolda meydana gelen heyelanda Sefer Şahin´in evinin yanında bulunan garajı yıkılırken, traktörü enkaz altında kaldı.

        Düzce´de 4 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Yenice köyünde yol çöktü. Akçakoca ilçesi ile 2019 yılında yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyünü birbirine bağlayan yolda hasar meydana geldi. İki köy ile ilçe arasındaki karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında Yenice Köyü sakinlerinden Sefer Şahin´in evinin yanında bulunan garajı yıkılırken, traktörü enkaz altında kaldı. Yaşanan heyelanı anlatan Sefer Şahin, "İki, üç gündür yağmur yağıyor. Burasının kopması dün gece başladı. Özel idareden kepçe geldi. Traktörü kurtardık. Toprak kaymaya devam ediyor. Altından su çıkıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yağmur çok yağdı. Buradan su çıkması da problem oluşturuyor. Duvarlar yıkılırken gürültüleri duyduk. Buradan aynı deprem fay geçmiş gibi. Fay hattı gibi kopmaya devam ediyor" dedi.

        Köy sakinlerinden Selahattin Aşık ise korkudan uyuyamadıklarını belirterek, "Cuma gününden bu yana şiddetli yağmur yağdı, burası koptu. Çok korktum. Sel alttan giriyor, üstten çıkıyor. Korkudan uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri ise bölgede inceleme başlatarak yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"

        Benzer Haberler

        Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor
        Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor
        Akçakoca'da kuvvetli rüzgarla yükselen dalgalar rıhtım duvarına zarar verdi
        Akçakoca'da kuvvetli rüzgarla yükselen dalgalar rıhtım duvarına zarar verdi
        Düzce'de sağanak taşkına yol açtı
        Düzce'de sağanak taşkına yol açtı
        Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı
        Düzce'de bariyere çarpan otomobilin arka lastiği yerinden çıktı
        Düzce'de Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi açıldı
        Düzce'de Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Merkezi açıldı
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı
        Düzce'de sağanak; dereler taştı, evleri su bastı