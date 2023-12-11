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        25 gündür kayıptı, fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu

         DÜZCE´de16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu (37), bir fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:00
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        25 gündür kayıptı, fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu
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         DÜZCE´de16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınmayan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu (37), bir fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Düzce´de 16 Kasım'da 'işe gidiyorum' diyerek evden çıkan 3 çocuk babası Gökhan Koçoğlu (37), geri dönmedi. Ailesi durumundan endişe edip polise başvurdu. Yapılan arama çalışmalarında Koçoğlu'ndan herhangi bir ize rastlanmadı. Bugün akşam saatlerinde Akınlar Mahallesi 2580'inci Sokak'ta oturan vatandaşlar, fındık bahçesinden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu. Bölgede çalışma yapan polis, bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin 25 gündür kayıp olan Gökhan Koçoğlu'na ait olduğu tespit edildi. Koçoğlu'nun cesedi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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