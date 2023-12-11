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        Çatıda mahsur kalan 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı

        DÜZCE'de2 katlı iş yerinin çatısında mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:20
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        Çatıda mahsur kalan 3 yavru kediyi itfaiye kurtardı
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        DÜZCE'de2 katlı iş yerinin çatısında mahsur kalan 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi'nde 2 katlı iş yerinin çatısından gelen kedi sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Merdiven ile çatıya çıkan ekipler, mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtarıp, belediyenin barınağına götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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