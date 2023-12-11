Düzce, Zonguldak ve Karabük'te TÜGVA üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Düzce, Zonguldak ve Karabük'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

TÜGVA Düzce İl Temsilciliği üyeleri, ellerinde Free Palestine (Özgür Filistin) pankartı, Türk ve Filistin bayraklarıyla yatsı namazı sonrası Merkez Büyük Camisi önünde toplandı.

TÜGVA İl Temsilcisi Osman Yel, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

"Bütün dünya bu soykırıma şahit olmaktadır." diyen Yel, "Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insan katledilmiştir. 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların ve hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür." diye konuştu.

Açıklamanın ardından tekbir getiren üyeler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

- Zonguldak

TÜGVA Zonguldak İl Temsilciliğince, Gazze'de "insani ateşkes" önerisini reddeden Amerika'ya basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Yatsı namazı sonrası Uzun Mehmet Camisi önünde toplanan üyeler adına açıklama yapan TÜGVA İl Temsilcisi Sezer Şener, Gazze'de İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini, bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.

Şener, savaş hukukunun, evrensel insan haklarının alt üst edildiği bu saldırıların şüphesiz bir soykırım olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış, tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir."

- Karabük

Karabük'te yatsı namazı sonrası 100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde bir araya gelen TÜGVA Karabük İl Temsilciliği üyeleri, ABD ve İsrail'i protesto etti.

Burada grup adına açıklama yapan İsa Lord, Gazze'de İsrail tarafından yapılan soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini kaydetti.

Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insanın katledildiğini belirten Lord, "7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu şehit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.