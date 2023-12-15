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        Düzce'de balıkçılar fırtına uyarısına karşı tedbir aldı

        Düzce'de hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesinde balıkçılar, teknelerini limana demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:20
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        Düzce'de balıkçılar fırtına uyarısına karşı tedbir aldı
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        Düzce'de hafta sonu etkili olması beklenen fırtına öncesinde balıkçılar, teknelerini limana demirledi.

        Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca ilçesinde balıkçılar, Valilik tarafından fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbir aldı.

        Teknelerini limana demirleyen balıkçılar, fırtınanın ardından kıyı avcılığı için hazırlık yaptı.

        Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, hava şartlarının etkisiyle bazı balık türlerinin denizlerde görülmeye başlandığını, bunun da balıkçıyı mutlu ettiğini söyledi.

        Hava koşullarının balıkçılığa etkisine değinen Karakaş, "Bölgemize hamsi ile levrek de geldi. Hamsinin bölgede olduğu zaman diliminde balıkçı başına günde 7-8 levrek avlanıyordu. 1-2 gündür deniz hava sakin. Yarından itibaren gelecek fırtınanın ardından bölgede kıyı balıkçılarının tekrar ciddi manada levrek avcılığı yapacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

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