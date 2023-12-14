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        Düzce'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de, tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 20:32 Güncelleme: 14.12.2023 - 20:36
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        Düzce'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Düzce'de, tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikameti Kervan mevkisinde, H.Ç. idaresindeki 81 ABR 025 plakalı otomobil, önünde seyreden S.Y. yönetimindeki 14 EG 553 plakalı tırla çarpıştı.

        Daha sonra bariyerlere çarpan otomobildeki sürücü H.Ç. ve yanındaki E.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü H.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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