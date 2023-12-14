Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sol bek ihtiyacımız var

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi´nde iyi maçlar oynadıklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi´nde devam etmeyi çok arzu etmiştik. Güzel de maçlar oynamıştık. Danimarka´da şans bizim yanımızda değildi. Yolumuza Avrupa Ligi´nde devam edeceğiz. Orada başarılı olmayı bekliyoruz. İyi bir takımımız var. İyi oynuyoruz. Şans bizim yanımızda olacak. UEFA Avrupa Ligi´nde kupaya kadar uzanmak istiyoruz. Beklentimiz çok yüksek, bu yüksekliğe bağlı olarak başarılı sonuçlar alacağız. Danimarka´da çok güzel taraftarımız vardı. İnşallah Avrupa Ligi´nde sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

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"BİZ TÜRK SPORUNU YUKARIYA ÇEKMEYE ÇALIŞIYORUZ"

MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca´nın hakem Halil Umut Meler´e saldırısıyla ilgili de konuşan Özbek, "Pazartesi günü Ankara´da oynanan maçın sonunda hakeme yapılan hareketi tasvip etmiyoruz, kınıyoruz. Futbolun yeşil sahanın içinde kalması, centilmenliğin ön planda olması çağrımızdır. İtidal tavsiye ederek bu çağrıları çok yaptık. Şahsen yaptım, kulüp olarak yaptık. Hep itidal tavsiye ettik. O hareketin Türk futboluna zararı olmuştur. Bundan ders çıkararak sahalardaki sportif olayların sportif çerçevede kalması için elimizden geleni yapacağız. Çağrılara devam edeceğiz. Türk sporunun marka değerinin böyle konularla zarar görmemesi lazım. Herkesin ortak amacı var. Biz Türk sporunu yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de böyle olayların tekrarlanmaması en büyük arzumuz" ifadelerini kullandı