Vincent Aboubakar'dan 'saç ekimi' açıklaması

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan beş futbolcudan biri olan Vincent Aboubakar, saç ektirme iddialarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kamerunlu futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç ekimi yaptırmadım. Geçen yaz, sezon bittikten sonra ve sezon başlamadan önce saçlarıma işlem yapmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Hiçbir şey. Bu sezona kadar 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve bana entegrasyonumu onaylayan bir e-posta gönderdi. Bu yüzden lütfen yasal işlem konusu olabilecek asılsız suçlamaları bırakın ve işimi yapmama izin verin"

SON DÖNEMDEKİ PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

2023-2024 sezonuna UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde attığı gollerle etkili başlayan Vincent Aboubakar, son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle tepki çekiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 7, Süper Lig'de ise 4 kez fileleri havalandıran Kamerunlu santrfor, 2 ayı aşkın süredir gol sevinci yaşayamıyor.

Siyah-beyazlı formayla son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor ile oynanan maçta atan Aboubakar, sahaya çıktığı son 6 karşılaşmada ise skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.

Vincent Aboubakar, bu süreçte 4 mücadelede ise sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer almadı.