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        Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 00:10 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:10
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        Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Mehmet Sağlam yönetimindeki 81 ACL 981 plakalı otomobil, Çilimli ilçesine bağlı Aynalı köyü mevkisinde Ali Çengel yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen tomruk yüklü traktörle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle traktörün römorkunun altına giren otomobilin içerisinde sıkışan Sağlam, ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Sağlam, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sağlam'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Traktör sürücüsü Çengel, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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