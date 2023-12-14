Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin'den Türkiye ziyareti açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "2024'ün başında Türkiye'ye gidebilirim" açıklamasında bulundu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.
Türkiye ziyaretine ilişkin soruyu yanıtlayan Rus lider Putin, "2024'ün başında Türkiye'ye gidebilirim" dedi.
Putin ayrıca "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'deki çabaları öncü rol oynuyor" açıklamasında bulundu.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.