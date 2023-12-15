Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Akçakoca'da amatör balıkçı 8 kilogram ağırlığında levrek yakaladı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir amatör balıkçı, oltasıyla 80 santimetre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında deniz levreği tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:37 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akçakoca'da amatör balıkçı 8 kilogram ağırlığında levrek yakaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir amatör balıkçı, oltasıyla 80 santimetre uzunluğunda ve 8 kilogram ağırlığında deniz levreği tuttu.

        Amatör balıkçılık yapan Kayhan Kayaoğlu (32), sabaha karşı arkadaşı Yasin Öztürk ile gittikleri deniz kenarında, 8 kilogram ağırlığında ve 80 santimetre uzunluğunda levrek avladı. Balığı tek başına kıyıya çekmekte zorlanan Kayaoğlu'na arkadaşı yardım etti.

        Kayaoğlu, yıllardır avlandığını ancak ilk kez bu kadar büyük bir levrek tuttuğunu belirterek,"Avladığımız levrekler 40-45 santimetre olduğunda denize geri bırakıyoruz, balık popülasyonunun korunması için. Bu işe gönül vermiş tüm amatör balıkçıların da aynı hassasiyeti göstermesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Katledilen Nursena'nın tabutunu kadınlar taşıdı!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
        Putin Putin'e karşı
        Putin Putin'e karşı
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...

        Benzer Haberler

        Düzce'de balıkçılar fırtına uyarısına karşı tedbir aldı
        Düzce'de balıkçılar fırtına uyarısına karşı tedbir aldı
        Düzce'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi devam ediyor
        Düzce'de "Geleneksel Çocuk Oyunları" projesi devam ediyor
        Depremde hasar aldığı için yıkılan caminin temeli atıldı
        Depremde hasar aldığı için yıkılan caminin temeli atıldı
        Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralan...
        Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralan...
        CHP'li milletvekili Özcan'ın 'Yığılca' ile ilgili sözlerine 'siyah çelenk'...
        CHP'li milletvekili Özcan'ın 'Yığılca' ile ilgili sözlerine 'siyah çelenk'...