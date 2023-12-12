Düzce'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de yürütülen uygulamalarda 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince, "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında kentte uygulama yapıldı.

Uygulamalarda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 9 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, haklarında idari para cezası uygulandıktan sonra geri gönderme merkezine sevk edildi.