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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:23 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:23
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 235 gram sentetik uyuşturucu, 5,7 gram esrar, uyuşturucu içerikli 70 hap ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 5'i, sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan yasal işlem başlatılarak serbest bırakıldı.

        Öte yandan, kentte yapılan kaçakçılık operasyonlarında ise 3 tabanca, 85 fişek, 25 bin makaron ve 13 kilogram tütün ele geçirildi, 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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