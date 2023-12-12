Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'

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Rusya'da mahkumların ülkenin başka bölgelerindeki hapishanelere trenle nakilleri sırasında kendilerinden haber alınamaması olağan bir durum olarak belirtilse de yakınları herhangi bir bilgilendirme yapılmamasının normal olmadığını ifade ediyor.

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Kremlin Salı günü, ABD'nin Navalny'nin durumuna ilişkin endişelerini dile getiren yorumlarını "Rusya'nın içişlerine kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, açıklanmayan bir yere nakledilen Navalny'nin nerede olduğundan haberi olmadığını söyledi ve bireysel mahkumların hareketlerini takip etmediğini söyledi.

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Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Burada yasa uyarınca suçlu bulunan ve cezasını çekmekte olan bir mahkumdan bahsediyoruz. Ve burada ABD dahil herhangi bir kimsenin müdahalesini kabul edilemez ve imkansız olarak değerlendiriyoruz" dedi. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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