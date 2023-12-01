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        Düzce ve Zonguldak'ta balıkçılar kasalar dolusu hamsi avladı

        Düzce'nin Akçakoca ve Zonguldak'ın Ereğli ilçelerinde kuvvetli rüzgarın ardından yeniden denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:42
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        Düzce ve Zonguldak'ta balıkçılar kasalar dolusu hamsi avladı
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        Düzce'nin Akçakoca ve Zonguldak'ın Ereğli ilçelerinde kuvvetli rüzgarın ardından yeniden denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da belirli aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 10 gündür ava çıkamayan balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı.

        Karadeniz'e dün akşam saatlerinde ağlarını bırakan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na kasalar dolusu hamsiyle geldi.

        Balıkçıların limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere gönderildi.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de hava muhalefetinin ardından Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü.

        Ereğli Limanı'nda teknelerden indirilen kasalar, kamyon ve pikaplara yüklenerek Ankara, İstanbul, Bolu ve Sakarya'ya sevk edildi.

        Balıkçı Muhsin Özcan, gece açıldıkları denizden limana yaklaşık 300 ton hamsiyle döndüklerini söyledi.

        Özcan, hamsi bolluğu yaşandığını belirterek, "Allah'a şükür balık çok. Her sene böyle olmuyor. Diğer teknelerde çok daha fazla var. Bu bolluk inşallah böyle devam eder." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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