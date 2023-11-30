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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 16:42 Güncelleme: 30.11.2023 - 16:42
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gölyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        A.G'ye ait evde ve şüpheliyle irtibatta olduğu belirlenen E.B, E.K, E.A, İ.Y. ve S.Y'nin üst aramasında toplam 281,2 gram uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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