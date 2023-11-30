Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gölyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

A.G'ye ait evde ve şüpheliyle irtibatta olduğu belirlenen E.B, E.K, E.A, İ.Y. ve S.Y'nin üst aramasında toplam 281,2 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.