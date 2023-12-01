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        Düzce'de sis etkili oldu

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:51
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        Düzce'de sis etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce gişeleri, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kuzey Çevre Yolu'nda da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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