Düzce'de sis etkili oldu
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce gişeleri, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kuzey Çevre Yolu'nda da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.
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