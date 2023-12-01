Düzce'de sis etkili oldu Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce gişeleri, Gümüşova ve Yeşilyayla mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kuzey Çevre Yolu'nda da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Polis ekipleri, sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.