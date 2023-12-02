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        Düzce Üniversitesinde çevreye duyarlı mutfak uygulamaları gerçekleştiriliyor

        Düzce Üniversitesinin (DÜ) mutfak uygulamaları derslerinde iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "Green Food-Green Plate" çalışması hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:52
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        Düzce Üniversitesinde çevreye duyarlı mutfak uygulamaları gerçekleştiriliyor
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        Düzce Üniversitesinin (DÜ) mutfak uygulamaları derslerinde iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "Green Food-Green Plate" çalışması hayata geçirildi.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, "alakart mutfak" dersi kapsamında, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturmak için "Green Food-Green Plate" uygulaması gerçekleştirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen öğretim görevlisi Vedat Kayış, "daha yaşanabilir bir dünya mümkün" felsefesiyle, atıksız ve çevreye en az zararla uygulama yapmanın öncelikli hedefler arasında olduğunu belirterek, bu kapsamda 'bonna' sürdürülebilir tabaklarla uygulama sunumları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Ürün kullanımı, ambalaj ve etiket uygulamalarında olduğu gibi mutfak uygulamalarında ve pişirme aşamalarında da sürdürülebilirliğin olabileceğine dikkat çeken Kayış, bu uygulamanın sürdürülebilirliğe ve iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmada önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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