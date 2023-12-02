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        Düzce'de katı atık toplayıcıları denetlendi

        Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, katı atık toplayıcılarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:54
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        Düzce'de katı atık toplayıcıları denetlendi
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        Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, katı atık toplayıcılarını denetledi.

        Küçük Sanayi Sitesi bölgesinde yapılan denetimlerde, çevre kirliliğine yol açan ve trafikte tehlikeye sebebiyet veren katı atık toplayıcılarının araçları durdurularak, incelemelerde bulunuldu.

        Jandarma ekipleri tarafından 12 aracın trafik tescil kontrolleri yapıldı, zabıta ekipleri ise atıkların bulunduğu araçları inceledi.

        Ekipler, trafik tescili ve izinsiz katı atık toplama faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen kişilere para cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri

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