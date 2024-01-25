Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Anadolu Otoyolu'nda şüpheli aracı durdurdu.

Araçta bulunan sürücü Selahattin A. ve Okhan Y'nin üst aramasında 70 gram metanfetamin maddesi araç içerisinde gizlenmiş çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.