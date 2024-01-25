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        Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı, Mervenur kalp masajı ile hayata döndürüldü: 2 ölü, 6 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:22 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:22
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        Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı, Mervenur kalp masajı ile hayata döndürüldü: 2 ölü, 6 yaralı (2)
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        MERVENURİLE SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Düzce´de otoyolda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Gökhan Dinç ile olay yerinde kalp masajı ile hayata döndürülen Mervenur Dinç, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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