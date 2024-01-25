Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı, Mervenur kalp masajı ile hayata döndürüldü: 2 ölü, 6 yaralı (2)

MERVENURİLE SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Düzce´de otoyolda meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Gökhan Dinç ile olay yerinde kalp masajı ile hayata döndürülen Mervenur Dinç, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 6 yaralının tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi.