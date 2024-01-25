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        Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı, Mervenur kalp masajı ile hayata döndürüldü: 8 yaralı

         DÜZCE´deAnadolu Otoyolunda dinlenme tesisine girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. 8 kişinin yaralandığı kazada olay yerinde kalbi duran Mervenur Dinç (4), sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:10 Güncelleme: 25.01.2024 - 19:15
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        Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı, Mervenur kalp masajı ile hayata döndürüldü: 8 yaralı
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         DÜZCE´deAnadolu Otoyolunda dinlenme tesisine girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. 8 kişinin yaralandığı kazada olay yerinde kalbi duran Mervenur Dinç (4), sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Berceste dinlenme tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Coşkun Dinç yönetimindeki 68 ADR 024 plakalı otomobil, sürücüsünün dinlenme tesislerine girmek istediği sırada aniden yaptığı manevra ile kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

        Kazada otomobilde bulunan Gökhan Dinç, Mervenur Dinç (4) Coşkun, Alparslan, Fadime ve Songül Dinç (2) ile Miraç (9) ve Büşra Topuz yaralandı. Olay yerinde kalbi duran Mervenur Dinç sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü Gökhan Dinç ile Mervenur Dinç´in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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