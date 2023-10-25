Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli tekrar yerine koyuldu
Dwayne Johnson'ın Paris'teki bir müzede sergilenmeye başlayan balmumu heykeli, oyuncunun ten rengi eleştirisi sonrası kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun heykeli, tekrar yerine konuldu.
WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olan eski ABD güreşçisi ve ve oyuncu 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzedeki balmumu heykeli gündem olmuştu.
Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli, oyuncunun ten rengini doğru bir şekilde yansıtmaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ünlü oyuncunun balmumu heykeli, Johnson'ın 'Hızlı ve Öfkeli' serisinden rol arkadaşlı Vin Diesel'e daha çok benzetilmişti.
Bunun üzerine sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Dwayne Johnson, müzedeki yetkililere ulaşacağını ve heykelin güncellenmesi için harekete geçeceğini söylemişti. 51 yaşındaki Johnson, işe "ten rengini düzeltmekle" başlayacağını belirtmişti.