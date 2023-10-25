Haberler Magazin Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli tekrar yerine konuldu- Magazin haberleri

Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli tekrar yerine koyuldu Dwayne Johnson'ın Paris'teki bir müzede sergilenmeye başlayan balmumu heykeli, oyuncunun ten rengi eleştirisi sonrası kaldırılmıştı. Ünlü oyuncunun heykeli, tekrar yerine konuldu. Anadolu Ajansı Giriş: 25.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:15 facebook

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WWE kemerini altıncı defa kazanan ilk isim olan eski ABD güreşçisi ve ve oyuncu 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson'ın Fransa'nın başkenti Paris'teki bir müzedeki balmumu heykeli gündem olmuştu.

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Dwayne Johnson'ın balmumu heykeli, oyuncunun ten rengini doğru bir şekilde yansıtmaması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ünlü oyuncunun balmumu heykeli, Johnson'ın 'Hızlı ve Öfkeli' serisinden rol arkadaşlı Vin Diesel'e daha çok benzetilmişti.