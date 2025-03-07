Ece Gürel'e veda! Ölüm nedeni açıklandı

Belgrad Ormanında kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürelin cenazesi ailesine teslim edildi.

AA'da yer alan habere göre önceki gece sarp ormanlık alanda bulunan ve kaldırıldığı Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybeden peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel'in cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Gürel'in cenazesi, daha sonra ailesine teslim edildi. Ece Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Gürel son yolculuğuna uğurlandı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, Gürel'in hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin, "Allah rahmet eylesin, mimar Ece Hanım'ı kaybettik. Aşırı hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Çok acı bir olay." dedi.

Gürel'in, 2016 yılında Bloomberg HT'de katıldığı yarışma programında da hayatını anlattığı anlar ortaya çıktı

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"MONTU YANINDA OLSAYDI DA SONUÇ AYNI OLABİLİRDİ"

Habertürk TV Haber Koordinatörü Zülfikar Ali Aydın'ın sunduğu Habertürk Manşet programına konuk olan MAG-AME Başkanı Hüseyin Karadayı da, Ece'nin kaybolması ile ilgili, "Kış olduğu için zaten hipotermi geçirme tehlikesi başından itibaren var. Montu yanında olsaydı da yine hipotermi geçirme tehlikesi vardı. Yani bu sonucun gerçekleşme olasılığı yine yüksekti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu önceki gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.