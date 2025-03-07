Spiritüel olaylara ilgisi ve mobbing iddiası! Ece'nin kaybolmasıyla ilgili sır perdesi araştırılıyor!

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

Gürel'in, 2016 yılında Bloomberg HT'de katıldığı yarışma programında da hayatını anlattığı anlar ortaya çıktı

AA'da yer alan habere göre dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

ENTÜBE EDİLDİ, YOĞUN BAKIMA ALINDI

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

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ACI HABER GELDİ

Yoğun bakım servisi önünde bekleyen aileye acı haberin verilmesinin ardından hastane önünde hareketlilik yaşandı. Bilgi almak ve aileyi teselli etmek için hastaneye gelen yakınları, bir süre hastane bahçesinde bekledi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı hastaneye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri burada çalışma yaptı. Hastanede işlemlerin tamamlanmasını bekleyen Gürel’in annesi Gülşen Koçoğlu ile babası Muharrem Koçoğlu'nu polis ekipleri de yalnız bırakmayarak teselli etmeye çalıştı. Maslak Acıbadem Hastanesi'nden alınan Ece Gürel'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAYBOLMASIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Öte yandan Ece'nin Belgrad Ormanı'nda kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Buna göre Gürel'in spiritüel olaylara ilgilisin olduğu öğrenildi.

SPİRİTÜEL OLAYLARA İLGİSİ VAR İDDİASI

Hatta spiritüel ve mistik bir özelliği olan ve kitlesel meditasyonu da içeren New Age tarikatına da ilgi duyduğu ileri sürüldü. Gürel'in Instagram'da 2 farklı hesabının olduğu, birinin kişisel hesabı olduğu diğerinin de falcılık üzerine olduğu da öğrenildi. Bu hesapta da kullanıcıların sorular sorduğu, işlerinin yoluna girmesini isteyip para karşılığı fal baktırıp kurşun döktürdüğü iddia edildi.

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MOBBİNGE MARUZ KALDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Gürel'in ayrıca işten çıkarılmak üzere olduğu hatta çıkış evrakının imzalatıldığı iddiası da söz konusu. Ece Gürel’in akrabası Yusuf Çeştepe, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla eşiyle değil tartışma. Problem iş yerinde başlıyor. İş yerinde avukatlık firmasında sekreter olarak başlıyor; 10 senelik bir geçmişi var. Normalde önerisini peyzaj mimarıdır. Kendisi Orman Fakültesi'nden mezun. Bölgeyi de bilen buralara yabancı değil zaten 4 sene öğrencilik hayatı geçmiş. Doğayı seviyor, fotoğraf çekmeyi seviyor. Buralarda ormanlık alanda sık sık gezen bir insan. Yani böyle yerleri seviyor. Cuma günü Ece’yi işten çıkarıyorlar, sözleşme imzalatıyorlar tazminatını almayacaksın tarzında. 4-5 tane avukatla aynı odaya sokuyorlar. Orada nasıl bir psikolojik baskı yedi, neler yaşandı, nasıl bir mobbing uygulandı bilmiyoruz. 1 haftalık 10 günlük süreç mi onu da bilmiyoruz. Kar yağdığı zaman başlıyor Ece’nin işyerinde problemi. Ece kar yağdığı zaman 'İstifa ederim ben o zaman' diyor, tartışma oluyor aralarında. Sonrasında Ece’yi 1 hafta daha çalıştırıyorlar. Hafta başı Ece’ye 'Çalışacak mısın sen?' diyorlar. O da 'Ben çalışacağım sinirle söyledim istifa etmeyeceğim' diyor. Pazartesi günü de tamam diyorlar. Cuma gününe kadar çalıştırıyorlar; Cuma günü de mesai bitimi Ece’yi odaya çağırıyorlar. 'Senin madem ağzından çıktı bu laf imzalayacaksın' diyorlar. Ece’ye baskı yapıyorlar ve imzalıyor."