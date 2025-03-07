Ece Gürel hayatını kaybetti

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, hastanede hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı.

AA'nın haberine göre; Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

OLAY

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.