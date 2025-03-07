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        Haberler Gündem Son dakika: Ece, yarışmada hayatını anlatmış

        Ece, yarışmada hayatını anlatmış

        İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra yaralı bulunan 36 yaşındaki Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gürel'in, 2016 yılında Bloomberg HT'de katıldığı yarışma programında da hayatını anlattığı anlar ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:01
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        Ece, yarışmada hayatını anlatmış
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        İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan hipotermi geçirmiş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in, 2016 yılında Bloomberg HT'de Süper Bulmaca yarışma programın katıldığı ortaya çıktı.

        Gürel, yarışmada kendini tanıtırken peyzaj mimarı olmak istese de sektörde sıkıntılar olduğunu, bu nedenle üçüncü üniversiteyi okuduğunu ve astrolojiyle de yakından ilgilendiğini anlattı.

        Gürel konuşmasında şunları söyledi: "İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunuyum. İkinci üniversitem de Adalet şu an o mesleği yapıyorum. Hukuk sekreterliği yapıyorum. Avustralya'ya gitmek istiyorum. Abim orada yaşıyor şu an. Ben de onun yanına gitmeyi düşünüyorum. Dil üzerine İngilizce üzerine çalışıyorum.

        Gürel'in 4 ayda 12 kilo vermesiyle ilgili de programda şunları söyledi: "Bir beslenme şekliyle verdim. Bu beslenme şeklinde makarna, pilav, hamur işi gıdaları tüketmiyorsunuz. Şeker zaten yok. Ama sabah meyveniz yiyebiliyorsunuz. Ama siz ekmek yerine onun yerine çiğ fındık, çiğ badem o tarz şeyleri yiyorsunuz. Mevsimin sebzesini tüketiyorsunuz. Günde muhakkak sabahları 2 yumurta Eğer yumurtaya alerjiniz varsa onun yerine işte çorba içebiliyorsunuz. Soğuk et tüketebiliyorsunuz ya da hatta bazıları sevmeyebilir ama kuru fasulye yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde tok kalıyorsunuz. 5 saatte bir ya da 6 saatte bir yiyebiliyorsunuz. Günde 2 ya da 3 öğün yapıyorsunuz en fazla."

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