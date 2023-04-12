Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Eczacıbaşı, yarı final turu rövanş karşılaşmasında Igor Gorgonzola Novara'yı ağırlıyor. İtalya'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden ekibimiz, mücadeleyi 2 farklı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. İşte, merakla beklenen Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmayla ilgili diğer bilgiler...