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Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu heyecanı bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. 3 Türk takımının yarı final mücadelesi verdiği turnuvada temsilcilerimizden Eczacıbaşı, sahasında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, voleybol dünyasında gözlerin çevrildiği Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara rövanş maçına ilişkin bilgiler...

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  • Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? CEV Şampiyonlar Ligi

    Bu yıl ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden takımlarımızdan Eczacıbaşı, yarı final turu rövanş karşılaşmasında Igor Gorgonzola Novara'yı ağırlıyor. İtalya'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden ekibimiz, mücadeleyi 2 farklı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. İşte, merakla beklenen Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara maçının saati, yayıncı kanalı ve karşılaşmayla ilgili diğer bilgiler...
  • Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? CEV Şampiyonlar Ligi

    ECZACIBAŞI I.G.NOVARA MAÇI NE ZAMAN?

    Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara rövanş maçı (12 Nisan Çarşamba) saat 19:00'da oynanacak.
  • Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? CEV Şampiyonlar Ligi

    ECZACIBAŞI I.G.NOVARA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara maçı Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? CEV Şampiyonlar Ligi

    KAZANAN TAKIMIN RAKİBİ KİM OLACAK?

    CEV Şampiyonlar Ligi Eczacıbaşı - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinden finale yükselecek ekibin rakibi; temsilcilerimiz Fenerbahçe Opet - Vakıfbank eşleşmesinden tur atlayan taraf olacak.
  • Eczacıbaşı Igor Gorgonzola Novara voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? CEV Şampiyonlar Ligi

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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