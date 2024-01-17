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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:05
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1´i DHKP/C, 1'i PKK/KCK, 2´si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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