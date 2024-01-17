Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

EDİRNE'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1´i DHKP/C, 1'i PKK/KCK, 2´si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.