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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı

        Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:46 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:54
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı
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        Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında 2'si terör örgütü PKK, 1'i FETÖ ve 1'i de DHKP/C üyesi 4 şüpheli yakalandı.

        Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü üyelerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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