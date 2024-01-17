Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terörist yakalandı

Edirne'de yurt dışına kaçma girişimindeki 4 terör örgütü mensubu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında 2'si terör örgütü PKK, 1'i FETÖ ve 1'i de DHKP/C üyesi 4 şüpheli yakalandı.

Yurt dışına kaçmak isterken Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü üyelerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.